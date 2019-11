Laurita Fernández publicó una foto embarazada

Fernández y Cabré están felices, pero todavía no se plantean agrandar la familia.

Fernández y Cabré están felices, pero todavía no se plantean agrandar la familia. Foto: La Capital / Archivo.

Laurita Fernández sacudió la modorra de Instagram. La bailarina y actriz publicó una foto en la que lucía "embarazada" y escribió: "Y de repente tengo un niñe". Sin demora, la imagen recibió más de 100 mil “likes”, cientos de comentarios y se convirtió en tema de conversación en las redes sociales,

"Ojalá fuese cierto... te verías re linda con un bebé", "¿Qué nos querés decir con la foto Lau?", "¡Casi me muero!", "¿Para cuándo Laurita?", fueron algunos de los mensajes que recibió de sus fans la novia de Nicolás Cabré.

Más allá de la sorpresa inicial, hubo varios de los seguidores de la joven que se dieron cuenta de que quizás esa "pancita" no era real. Es más, fueron más allá y especularon con que podía ser su personaje en “Inconvivencia”, la ficción que protagoniza con Tomás Fonzi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Y de repente tengo un niñe Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 25 Nov, 2019 a las 12:34 PST

Ya el pasado septiembre, Fernández desmintió los rumores que aseguraban que estaba embarazada. La versiones indicaban que le había comunicado a la producción de esa novela que estaba esperando un hijo y tenía que adelantar las grabaciones.

Sin embargo, la intérprete desestimó de plano la especie. "No es verdad que pedí grabar todo más rápido para que no se me notara la panza. La fecha del rodaje es la que es y son dos meses", explicó en aquel momento.

Con todo, Laurita confesó que no le faltan ganas de ser mamá. "Sería una noticia maravillosa, pero no es el caso. Más adelante me encantaría", afirmó la joven y dejó abierta la posibilidad.