Mirtha Legrand estuvo al borde del llanto durante su programa el sábado a la noche, cuando recordó cómo pasó los días de internación.

"Perdí seis kilos. ¿Estoy mal?", les dijo a sus invitados. "Pero no los pienso recuperar, eh. Uno o dos, sí. Me tengo que cuidar con la comida, tengo un régimen bastante severo. No puedo comer nada de lo que es rico. Sí como puré de calabaza, una sopa liviana, pescado y helado de agua, de frutilla. Nada de lácteos", agregó sobre la dieta que tiene que hacer tras ser operada de una brida abdominal.

En la mesa la acompañaban Facundo Manes, Matilda Blanco, Paulo Vilouta, Violeta Urtizberea y Luciana Geuna, quien le preguntó cómo había pasado esos días fuera de pantalla.

Al escuchar eso, la diva hizo un silencio y contestó con sinceridad. "Es duro, no es fácil. Estoy muy bien. Estuve rodeada de mucho cariño de mucha gente, de mi familia, de mi hija, hermanos, nietos, bisnietos, amigos. Y gente que yo pensaba que no me quería, que no me tenía simpatía. La gente se humaniza, se pone tierna frente a una enfermedad", acotó, emocionada.

"Yo soy una mujer grande, tener una operación a esta edad no es fácil. Hasta a un resfrío uno le tiene miedo, pero fue todo fantástico", agregó. Y luego destacó la conducción de Marcela Tinayre: "Quiero agradecer a Marcela, me encató como hizo el oprogrmama, una personalidad distinta, deshinibida. Ella se fue a Rosario y volvió anoche por si no me sentía bien para hacer este programa".

minutouno