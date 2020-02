Los mensajes privados de Ricky Martin con un actor argentino

Ricky Martin es uno de los hombres más deseados del mundo. Aunque está en pareja con el artista plástico Jwan Yosef, el boricua tiene sus "permitidos". Según contaron en "Los ángeles de la mañana", la estrella de música está "enloquecido" con un modelo y actor argentino. Se trata de Juan Manuel Martino, hermano de la periodista Majo Martino, panelista del ciclo de Angel de Brito.

Mariana Brey mandó al frente al joven y contó detalles de la relación por ahora virtual. "No solo tiene varios likes de Ricky Martin, sino que además hay un ida y vuelta en privado. No sé bien el tenor de la conversación, si hubo una invitación de Ricky Martin a Juan Manuel para que vaya allá, si Ricky piensa venir a la Argentina y visitarlo, pero conversan en privado", sostuvo.

Enseguida, Angel de Brito se dirigió a Majo. "¿Tu hermano está saliendo con Ricky Martin?”, preguntó el periodista sin vueltas. "No, ojalá. Amaría que estuvieran saliendo. Sé que hablan, pero a mi hermano no le gustan los chicos”, indicó la panelista.

Majo también recordó cómo inició el intercambio de mensajes entre el cantante y Juan Manuel. "Yo estaba en Mar del Plata y mi hermano me dice ‘Me acaba de avisar una amiga que me está siguiendo Ricky Martin’. Me fijo, era verdad, y le dije ‘Ya escribile y preguntale por privado por qué te siguió’. Como mi hermano es actor, le dijo ‘Sigo a un montón de colegas tuyos’ y después siguieron hablando por WhatsApp”, reveló la panelista.