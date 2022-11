Los Micromundos de Brass estrenó "Beirut"

Según Martín Testoni Almirón, este videoclip significa “un puntapié inicial en mi carrera como solista, siento que estoy trabajando en una calidad que me gusta (luego de varios videos realizados con mucha creatividad, pero con bajo presupuesto). La idea fue mostrar el paisaje lisboeta en donde conviven diferentesestéticas.Hoy me encuentro en una calidad tanto sonora como artística y visual que me da ganas de mostrársela al mundo. Está plasmado el personaje de Brass, su viaje, su sonido, su musicalidad, su espiritualidad, su intimidad, su intensidad; en síntesis, se ha podido condensar el universo de Brass, cuáles son sus macro y micromundos. Es un resumen de quién soy”.