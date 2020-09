Los Palmeras siguen sumando logros en este 2020

View this post on Instagram

En nuestro primer #Streaming recibimos el #DoblePlatino ✔️ en un living íntimo junto a #RubenCarughi además de agregar viejos éxitos a nuestro repertorio Que tema no puede faltar y que les gustaría ver en nuestro segundo show el 12 de septiembre Conseguí tu entrada por @passline_argentina o en el siguiente link antes de que se agoten https://linktr.ee/showlospalmeras Sus amigos.. #LosPalmeras