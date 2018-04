Luciana Salazar contó por primera vez que fue acosada en "Poné a Francella"

Mientras grababan la ficción, un actor la agarró y quiso besarla en contra de su voluntad: "No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: '¡Dale!...¿no te gusto?' De los nervios me salió gritarle: '¡Estoy de novia, estoy de novia!'".

"Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años", agregó Luciana, que pudo resolver el tema en aquel momento.





La actriz confesó cómo se hubiera manejado hoy en día, con un movimiento feminista empoderado y en ascenso, que ampara a las víctimas de acoso y abuso.

"Sé que denunciar es lo correcto. Si el tipo fuese soltero o tan solo casado, iría por todo. Pero si tiene hijos, trataría de resolver el tema con perfil bajo, puertas adentro, sin trascendencia mediática. Mi sentido de familia es tan fuerte, que me dolería más que sus hijos, que tienen amigos, que van al colegio, lleven esa etiqueta, un estigma social que no les corresponda", cerró.

