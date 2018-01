Luciana Salazar le respondió a Amalia Granata: "Dejá de meterte con hijos ajenos"

El Especial que gira en torno al nacimiento de la hija de Luciana Salazar y los momentos previos a su llegada, no fue bien recibido ni dentro ni fuera de las redes sociales. Y, aunque ese detalle no signifique mucho, Amalia Granata también se mostró impiadosa con el programa.





"En realidad no lo vi, pero me enteré por Twitter y por grupos de WhatsApp que me empezó a sonar cuando lo estaban dando. Acá no lo dan", arrancó Granata desde Punta del Este en un móvil para Confrontados.





"Las cosas que decían mis amigos son irreproducibles, ojalá que no pierda el teléfono", relató. Y opinó: "Fue muy perverso. Creo que lo hicieron con la intención de que todos se rían de Luciana. Ella no se cuidó porque exponerse a eso no había necesidad", agregó.

"Lo que se vio en pantalla fue una burla de la capacidad que pueda a llegar a tener ella para ser madre", sentenció. "Luciana no quiso concebir a su hija. Ella tiene un problema: toda su vida pasa por la estética. Ser madre no es tener un bebé para la fotito", dijo luego.





Un día después, la propia Luli fue quien le respondió a Granata con dos mensajes desde su cuenta de Twitter, que rápidamente comenzaron a ser retuiteados y faveados. Mirá:

Embed Una mujer q una vez dijo “que los hijos de @PamelaDav y Victoria Vanucci eran hijos de la oportunidad” y despues tuvo q pedir perdon. La misma q se indigno cuando muchas mujeres salieron a agredirla x su candidatura, diciendo q no podia creer la violencia entre mujeres... — luciana salazar (@lulipop07) 9 de enero de 2018

Embed Esa mujer no entendio nada y sigue haciendo lo mismo x lo q alguna vez tuvo q pedir disculpas. Seria un “haz lo q digo pero no lo q hago”. Deja de meterte con hijos ajenos!!! — luciana salazar (@lulipop07) 9 de enero de 2018