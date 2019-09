Luciano Castro confesó para qué usa su cuenta de Instagram

Luciano Castro no es un actor muy afecto a las redes sociales. Recién en 2016, cansado de que aparecieran cuentas falsas con su nombre, decidió comenzar su actividad en Instagram.

Su primer posteo fue dedicado a su amada de Mar del Plata, ciudad a la que siempre asegura regresará cuando deje definitivamente el mundo de la actuación.

En dos años y medio, el galán ha publicado alrededor de 400 fotos. Sin embargo, en Cortá por Lozano, confesó que es muy afecto a prestarle atención a su perfil.

"¿Te gusta verte (en las tiras)?", le preguntó Verónica Lozano. "Más o menos", fue la desganada respuesta del actor de Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe, que ayer arrancó con buenos números.

"¿A la noche te googleás?", le preguntó la conductora y Castro lanzó un divertido sincericidio. "No, no, no. No uso redes sociales, directamente", sorprendió el galán. "Pero tenés tu Instagram", lo contradijo Vero y Luciano remató con brutal honestidad: "¡Sí, pero para lucrar como loco! Nada más".