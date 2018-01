Luego de 10 días, apareció "intacta" la cartera de Cande

Embed Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay , o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante “No me olvides” en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018



"Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del Este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió en su momento en su cuenta de Twitter.





Embed Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides ,esta mal de mi parte.. al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imagine otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no se, se la chupo la tierra quizás. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018



Después de que uno de los empleados del lugar le enviara un mensaje pidiendo que no los acuse sin pruebas, la it girl bromeó diciendo que capaz a su accesorio le salieron "patitas" y se fue caminando, o bien se la robó su hermana, Micaela.





A los pocos días, las personas que trabajan en el restaurante se burlaron de ella sacándose fotos vestidos de presos. Marcelo Tinelli reaccionó y dijo que fue una lamentable respuesta.

Ahora la cartera apareció y ella salió a contar dónde la encontraron. "Casi 10 días después, aparece intacta la cartera, con mucho olor a sahumerio y entre las plantas de esta pizzería. Esa noche moví mesas y la busqué en todas las plantas. No tiene ni humedad. Cosas raras si las hay. Mejor mantenerse alejado de estos lugares de mala vibra", publicó la hija de marcelo en su red social.



De esta manera, a pesar de haber recuperado lo perdido, Cande sigue enojadísima con el restaurante, su dueño y sus empleados y todo indicaría que no tiene pensado volver a pisar ese lugar.





