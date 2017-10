Marcela Kloosterboer, sensual en una producción para Gente: "Me sacaría lolas"

Marcela Kloosterboer realizó una sensual producción de fotos la revista Gente, pero además de las increíbles imágenes, la actriz de La Estrellas habló de su rol como madre, su cuerpo y el pasado brote psicótico sufrido por su marido, Fernando Sieling.

"Ser mamá me dio seguridad y una nueva relación con mi cuerpo. Nunca consideré la posibilidad de hacerme alguna cirugía, aunque no estoy en contra. Si tuviese que elegir me sacaría lolas, pero disfruto de tener un cuerpo natural. Lo que más me enorgullece de mi cuerpo son mis piernas, pero no me siento en el mejor momento... Tampoco recurriría al bótox ni a nada de eso, porque los actores trabajamos con la expresión", comenzó a narrar Marcela.

Luego, la entrevistada le puso el pecho las preguntas sobre el mencionado episodio de su marido: "Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates... Lo cierto es que no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada. Preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada. Otras veces me han inventado pavadas, como cuando me involucraron con Luciano Castro. Por eso siempre prefiero no enroscarme en ese tipo de chimentos", disparó, cortante.

Finalmente, Marcela Kloosterboer se refirió al día día familiar: "Recibir a un hijo cambia todo. Muchas veces llegamos los dos cansados de trabajar y nos repartimos tareas: yo cocino mientras Fer baña a Juana. Sentirte un equipo en casa es fundamental", concluyó.