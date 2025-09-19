Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo se presentará en HUB el sábado 11 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

19 de septiembre 2025 · 10:20hs
Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

gentileza

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Luego de un exitoso 2024, Marcela Morelo, una de las cantautoras argentinas más populares del país, llega a Santa Fe en el marco de una extensa gira nacional. Será el 11 de octubre a las 21 en HUB, 25 de Mayo 3428.

Sin dudas, las canciones de Morelo son escuchadas en cada rincón de Argentina y se han transformado en parte del inconsciente colectivo popular. Sus melodías ejecutadas con instrumentos autóctonos y su dulce voz se conjugan para dar lugar a los clásicos de hoy y siempre.

Durante el 2024 realizó un exitoso tour que incluyó a las ciudades de Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Catamarca, entre otras, y culminó con un sold out en el Teatro Gran Rex, el emblemático venue de la calle Corrientes.

Además, lanzó varios temas que se convirtieron en hits como “Lo mismo que a mí”, una reversión de su clásico que interpretó junto a The La Planta y La T y la M y llegó a más de 7.5 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados del año pasado.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Santa Fe realiza una limpieza en el cantero central de la Ruta Nacional 168

La Municipalidad de Santa Fe realiza una limpieza en el cantero central de la Ruta Nacional 168

Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00’

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Viernes inestable y a la espera de que llegue la lluvia a la ciudad de Santa Fe

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná