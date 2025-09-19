Marcela Morelo se presentará en HUB el sábado 11 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Luego de un exitoso 2024, Marcela Morelo, una de las cantautoras argentinas más populares del país, llega a Santa Fe en el marco de una extensa gira nacional. Será el 11 de octubre a las 21 en HUB, 25 de Mayo 3428.

Sin dudas, las canciones de Morelo son escuchadas en cada rincón de Argentina y se han transformado en parte del inconsciente colectivo popular. Sus melodías ejecutadas con instrumentos autóctonos y su dulce voz se conjugan para dar lugar a los clásicos de hoy y siempre.

Durante el 2024 realizó un exitoso tour que incluyó a las ciudades de Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Catamarca, entre otras, y culminó con un sold out en el Teatro Gran Rex, el emblemático venue de la calle Corrientes.

Además, lanzó varios temas que se convirtieron en hits como “Lo mismo que a mí”, una reversión de su clásico que interpretó junto a The La Planta y La T y la M y llegó a más de 7.5 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados del año pasado.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161