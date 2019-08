Marcelo Arce presenta una nueva gala de Freddie Mercury

Se trata de una propuesta totalmente diferente: nuevo material, nuevos temas… De Rapsodia Bohemia a Barcelona. Será el viernes 13 de septiembre en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) a las 20:30. Las entradas anticipadas con descuento se consiguen en la boletería de la sala y por sistema Ticketway.

Nos cuenta Marcelo Arce:

Es indubitable la sapiencia y profundo conocimiento de Freddie Mercury sobre la música llamada “clásica” o escolástica, no sólo por su amor a la ópera sino también por su apreciación de grandes que van de Beethoven a Mahler.

Mercury nos demostrará cómo se fusionan lo clásico y lo moderno.

El espectáculo que compartiremos dirigido “a todos los que no sabemos música”-, comienza con un collage que desemboca en Verdi, ópera que Verdi presentó en 1851.

Pues bien: Rigoletto es el eslabón con el genial Freddie Mercury. No podemos anticipar los datos, pues eso lo revelaremos en la función. Una famosísima canción de Mercury combina Rigoletto con otra ópera. Toma al “malo” de la historia y nos lo enseña desde otra faceta: ese Duque de Mantua ¿qué siente, qué hará con su vana vida? Y así Mercury arma su propia “micro-ópera”. ¡Es original, increíble y realmente profundo lo que logra!

Es la ópera que nos llevará a otra “micro-ópera”, la más célebre: la Rapsodia Bohemia. Considerada como la obra “estigmática en su estilo de todo el siglo XX”. Su estructura es sencillamente perfecta. Armada como el mejor "clásico", con las "reglas escolásticas". Y lo demostraremos, por ejemplo, escuchando cada uno de los canales por separado para comprobar cómo, al unirse, aparece construida y magnífica. Pero ¿qué describe?. No debo contarlo aquí. Investigué hace tiempo (y ya lo registré, claro...). Y se lo quiero decir al Público. Tiene cinco secciones, como una sucesión de "escenas".

¿Recuerdan cuando dicen "Mamma mia, mamma mia", "Galileo, Galileo", etc.? Parece algo cómico o delirante... No: es parte de la clave, de la trama que desarrolla. Pero, no debo dejarme llevar por mi vehemencia; no lo debo revelar ahora.

Aparecen nuevos temas, material diferente: como Amigos son los Amigos, Cool Cat, Under Pressure, Jailhouse Rock, Play the Game, Made in Heave, Truenos y Timbales, Reina Blanca, El Milagro, The Great Pretender El estreno de la primera Gala fue en agosto de 2008. Y desde entonces, siempre renovándola pues hay mucho material de Freddie.

Este creador maneja la ironía, la pasión, el humor, el teatro, lo confesional y la obsesión por el Amor. Y estos elementos irán apareciendo en clips que editamos especialmente para el espectáculo en temas como Goin’ back (con sus recuerdos de Zanzíbar), He nacido para amarte, etc.

Hay un clip que nunca termina de emocionarnos, que lo esperamos en cada función, armado con la versión orquestal, sin voces, al que superpusimos el piano tocado por Mercury, de su tema Amor de mi Vida. Sencillamente, conmociona.

Los Cantores del Reino -2 tenores, 2 contratenores, barítono y bajo- recrearán su Cita en la playa, con ese humor especial e irónico que combina con el jazz clásico.

Una enorme sinfónica se une a dos coros, coro de niños, órgano y piano para presentarnos dos momentos de su monumental Sinfonía Queen, que otra vez prueban su gran capacidad de compositor y técnica de orquestador.

La misma soprano –de rango y tersura incomparables-, Montserrat Caballé reaparece como su amiga, como la protagonista de varias obras que Mercury escribe a su medida; por ej. Ensueño –en español- o La Japonesa –emulando a Madama Butterfly, de Puccini, combinando el inglés y el japonés.

Más Rarezas: ensayos inéditos, la Voz Sola, un fragmento de su ballet Siesta del Fauno.

Y la historia hermosa y conmovedora que los unió en 1987, trae ineludiblemente ¡y por suerte! a ese clásico de clásicos que es Barcelona: la técnica lírica que surge en la cantante, se fusiona con la técnica del cantor, del vocalista –que es también su compositor: Freddie Mercury, genial y sencillo, sabe ubicarse y rinde tributo constante a los grandes.

Como tantos otros, nos enseña una vez más que hay una sola música, la buena música, la que es artística, la que tiene forma y contenido, la que nos atrapa, la clásica música.

Dijo La Nación de Marcelo Arce: « Para muchos ha sido un personaje providencial, de esos pocos capaces de establecer en las vidas de las personas un antes y un después... Ya es un clásico imperdible... Él se ha convertido en uno de los grandes animadores culturales de Buenos Aires.»

Mientras Buenos Aires Herald lo calificó como “The Music Man”, Clarín lo definió como “El divulgador” señalando: “Arce revela los códigos musicales...”