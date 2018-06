María Eugenia Ritó: "Hice varios tríos con famosos, ahora me gustaría hacerlo con Viciconte y Cubero"

María Eugenia Ritó se postuló para cumplir una de las fantasías sexuales de Mica Viciconte y Poroto Cubero de hacer un trío. Ayer por la tarde,se postuló para cumplir una de las fantasías sexuales dede hacer un trío.





Este fue el mensaje de la exvedette en su cuenta de Twitter:

Embed Si @MicaViciconte y @5poroto quieren hacer un trio me postulo, que me avisen!!! Yo les cumplo la fantasía!!! — María Eugenia Ritó (@mariaritook) 6 de junio de 2018

"Me pareció divertida la situación y me pregunto por qué no. Lo tiré jodiendo, pero bien podría ser. Más bien que me gustaría... Me encanta la pareja que hacen ellos". Hoy, en diálogo con el portal Primicias Ya reveló:





"La que comanda la batuta es ella en la pareja, por su presencia, su protagonismo, por las declaraciones. Me gusta cómo está plantada. Ella se impone".





"No sé si aceptaría, capaz puede ser para más adelante. Él me parece divino, muy tierno. No puedo imaginarlo dentro de la cama, la veo con más acción a ella. Me gustaría intercambiar fluidos corporales", agregó la Ritó entre risas.

"He hecho tríos con parejas de famosos, hace un tiempo. Una vez estuve con un rockero y su novia. Y después con alguna pareja amiga no famosa también...".





Para cerrar, adelantó: "La vamos a pasar bien con Viciconte y Cubero... Hay que saber manejar la situación, no cruzar la línea. Tengo experiencia, soy respetuosa, no me puedo sarpar con el tipo. Sé ubicarme, es para que el hombre disfrute, yo estaría más con ella".