María Fernanda Callejón: "Me sentí psicopateada por la mujer de Coppola"

Muchísimos años atrás, Guillermo Coppola y María Fernanda Callejón vivieron un intenso affaire, aún mientras el hombre estaba casado con su mujer. Este viernes, en su paso por Incorrectas, Moria Casán quiso saber si en aquella época, siendo la "segunda", la morocha no intentó enloquecer y "psicopatear" al representante para que dejara a su mujer.

"En esos años que te sentiste la segunda, ¿no hiciste nada para psicopatearlo, no lo llamaste, no le mandaste cartas, no hiciste nada?", disparó la conductora. Y la respuesta sorprendió.

"No hice nada. Por el contrario, fui yo la que se sintió psicopateada y por la mujer oficial de él", aseguró María Fernanda.

"Me hacía de todo, tengo audios de aquella época cuando existía el contestador automático. Yo me bancaba las humillaciones porque yo sabía dónde estaba parada", explicó.

