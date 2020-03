Mariana Genesio Peña pasa el encierro desnuda, con guantes y barbijo

La cuarentena por el coronavirus da para todo y no impide que los famosos sigan contando el minuto a minuto de su vida. Así es como Mariana Genesio Peña decidió sacarse varias fotos con barbijo y guantes, pero sin ropa, y subirlas a sus redes sociales para compartir su aislamiento con sus seguidores.



“Hace días que no me arreglo, no me peino, no nada. Mi cuerpo es el planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad. De esta salimos juntos”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram, donde posteó fotos desnuda en el balcón de su hogar.

Sin nada que la cubra, Mariana solo se puso unos guantes negros y un barbijo blanco, dando pelea a la cuarentena obligatoria que se cumple en la Argentina desde el viernes 20 de marzo. Sobre las imágenes, y a modo de tapar sus partes íntimas, Mariana aprovechó para usar las frases y los hashtags más utilizados en estos días: “Yo me quedo en casa”, “en casa” y “Nudity”, tal vez haciendo un juego de palabras con Nudity, el apodo de su amiga Calu Rivero.

