Más episodios "extraños" en el programa de Pampita

Son días complicados para el programa Pampita Online. El ciclo originalmente conducido por Carolina "Pampita" Ardohain sufrió primero la deserción de su conductora, luego una emisión catártica al frente de una columnista del programa, hasta que llegó Claudia Fontán para intentar llevar con todo el profesionalismo posible el destino de un ciclo, cuyo futuro era, en el mejor de los casos, muy incierto .

Y en su última entrega, un problema técnico suscitó un momento muy incómodo entre Fontán y su invitado del día, el periodista Beto Casella. El conductor de Bendita fue a apoyar a Claudia y un diálogo que debía ser ameno y cálido, tuvo un cambio de rumbo inesperado.



Casella: ¿Sabés que no entiendo? La histeria de este programa...

Fontán: Bueno, gordi, porque fue medio un toro. Qué se yo...

Casella: No, pero en el sentido de "bueno", "que no", "que sí". Primero que mide muy bien, están haciendo un número digno para el horario y respecto a la competencia. Pero te digo en serio, no entiendo los cuestionamientos.

Fontán: ¿Te tocó hacer algún toro en algo alguna vez?

Casella: ¡Todos los días! Este era un toro bravo.

Fontán: Yo acá estoy bancando a Caro, o a Kuarzo... hoy viniste a bancarme un poquito.

Casella: ¡Total! Pero quiero decir que hacen un programa lindo, que está bueno para la pantalla de Telefé y para este horario. Entiendo que hubo mucha mirada sobre Pampita, entiendo que pobre ella, ha tenido una vida complicada en lo personal.

Fontán: Ni hablar...

Casella: No sé cuándo fue que vino un movilero y me preguntó por Pampita. A mí se me ocurrió decirle que me parece que ella se va a estabilizar hasta profesionalmente.

En ese momento, Casella y Fontán enmudecieron. Al regreso de la tanda, Beto se mostró desconfiado de lo que había sucedido minutos antes.

Fontán: Queremos pedirles disculpas porque hubo un problema técnico que nos pasó ayer también. Por eso nos tuvimos que ir a la tanda, así que vamos a seguir tratando de retomar un poquito...

Casella: Qué raro, ¿no?

Fontán: Ayer también pasó.

Casella: No, digo... Estoy hablando de Pampita y "puff" vamos a la tanda.

Fontán: (Le pide a un productor detrás de cámara que tome la palabra) Que lo diga la producción, porque si no parece que... ¿Qué pasó?

"Hubo un problema técnico de sonido de ustedes y no se escuchaban", dijo luego un productor.

"No hay problemas técnicos en la tele. Alguien llamó...", dijo Casella.