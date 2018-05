Matías sorprendió con la insólita confesión de cómo duerme

Matías Alé estuvo en el programa de Carolina "Pampita" Ardohain por Telefe y sorprendió al contar con quién duerme. No se trata de una mujer, sino de su amado Stitch. estuvo en el programa depory sorprendió al contar con quién duerme. No se trata de una mujer, sino de su amado





Cuando la modelo le preguntó si extrañaba la comida casera de su madre, ahora que vive solo en Nordelta, Alé contó para sorpresa de todos.





"No, extraño la cama a la noche, porque la cama cuando yo llegaba de mi día de laburo estaba hecha. Yo tengo un Stitch, ¿viste Lilo y Stitch? Yo duermo con ese Stitch ya desde hace varios años, soy un grandote pelotu... pero bueno...", respondió el actor.

"No sé cocinar, eso me prepara mi vieja. Cuando llegaba a casa estaba la cama hecha con el Stitch y una de esas obleas, no vamos a decir la marca, pero ella me dejaba siempre", agregó.