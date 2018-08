Maxi López reveló la millonaria cifra que le pasa a Wanda Nara

Luego de que la rubia sostenga que el futbolista no le pasa plata para los gastos de sus hijos, el jugador difundió la suma. ¡Mirá!





Wanda Nara volvió a cargar contra su ex marido Maxi López , y sostuvo en su cuenta de Instagram que el jugador no le pasa plata por los gastos de sus tres hijos, Benedicto, Costantino y Valentino.





anda Nara volvió a cargar contra su ex marido Maxi López, y sostuvo en su cuenta de Instagram que el jugador no le pasa plata por los gastos de sus tres hijos, Benedicto, Costantino y Valentino.





Uno de los seguidores de Wanda le preguntó: "¿El papá de los chicos no te pasa plata?". "Nunca. Pero no lo necesito tampoco. Entonces no hay problemas", respondió la rubia.

Maxi2.jpg



Dicho comentario le cayó mal al futbolista del Vasco da Gama quién salió a hacer su descargo y, no solo desmintió a Wanda, sino que reveló que le pasa varios miles de euros al año.





Con un comentario irónico y junto al hashtag "Madura de una vez", Maxi escribió: "150 mil euros al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese...".

Maxi1.jpg



Si bien López no mencionó a Wanda, el uso del hashtag coincide con el que utilizó cuando se filtró una conversación privada en la que estaban arreglando una visita con los nenes.





"En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madrey en vez de preocuparte por el qué dirán, intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos que al final no soy yo, son ellos los que sufren. #MaduráDeUnaVez", había escrito en aquella ocasión.