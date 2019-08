"Me cansé", el mensaje de Karina La Princesita contra la discriminación

Karina "La Princesita" hizo un repaso de su carrera profesional al cumplir 15 años en la actividad y soltó todo. La cantante escribió dos mensajes en su cuenta de Instagram, cada uno de ellos con diferentes y opuestos titulares, con los que repasó lo que vivió todo este tiempo a nivel personal y profesionalmente.

Tras su agradecimiento, Karina posteó: "No puedo dormir, qué querés que te diga. Viví muchas cosas, muy intensas, estos dos últimos años. Estuve muy triste, llegó la propuesta de Flavio Mendoza y me animé a hacer teatro. Lloré, me emocioné mucho, tuve miedo, pero me animé y aprendí. Actué y bailé mientras cantaba en vivo. Hice acrobacias (lo intenté). Luego llegó el Bailando y si bien quizás ya se termina, o no, solo quiero agradecer a quienes me convocaron. Este no es un año más simplemente. Este 2019 cumplí 15 años en la música. Hice una gran cantidad de shows en estos 15 años, en lugares con muchísima convocatoria. 5, 10, 15, 10 y hasta 85 mil personas en los lugares en los que canté yo solita. No es poco. 4 Luna Park, Rex, 6 premios Gardel, un Konex a Mejor Artista de la década, premios La Voz a Mejor voz en musical, (Premio) Hugo, teatros por todo el país y hermosos recibimientos en países vecinos. Yo estoy feliz, pero sobre todo muy agradecida. 15 años en la música, soy una privilegiada. Gracias por acompañarme en todo", expresó.

Sin embargo, la cantante hizo hincapié en cada uno de los instantes en los que fue discriminada por sus pares, especialmente por otras mujeres. Y a ese descargo le puso nombre: "Me cansé".

princes.jpg

"¿Saben lo que más me hace sentir orgullosa de mí? Que me animo a afrontar desafíos rodeada de gente que se la pasa discriminando. Que si cantás cumbia seguro no cantás otra cosa, o que no se te puede pedir más, ni bailando, ni actuando, ni haciendo nada más. Que si no sos cantante de pop de moda no te tratan como al resto. O te llaman para que estés en el (teatro) Colón o vayas a cantar con Las Elegidas, pero siempre ponen a todas en la publicidad menos a mí. O se reparten las partes de las canciones para todas, pero el único nombre que falta es el mío. ¿Y la sororidad? Bien, gracias. Y yo sigo con la frente en alto porque sé que algunas cosas son injustas y no las merezco ni yo, ni nadie, porque eso lastima. Pero, seguramente, preferirán decir que soy muy sensible. Lo de siempre", remató Karina.