Mirtha: "A Alberto Fernández no lo voy a tener en mi mesa"

A semanas de las elecciones primarias presidenciales, Mirtha Legrand anticipó que no sentará a su mesa a Alberto Fernández. Y sin tapujos, confesó que el motivo es que el candidato del Frente de Todos es crítico del gobierno de Mauricio Macri.

"A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", dijo Mirtha este sábado por la noche. De todas formas, dijo que tampoco sabe aún si va a invitar a Macri a su programa.

"No sé, no me pongas en ese apuro porque no lo sé. Tampoco se me ocurrió invitarlo", dijo Mirtha ante la pregunta de Fabián Doman, que anoche estuvo de invitado en "La noche de Mirtha",

En la charla, también recordaron la entrevista que Mirtha le hizo a Macri y a Juliana Awada en la Quinta de Olivos, donde le dijo que "no ven la realidad". "Yo tengo una buena relación, pero no nos hablamos todo el tiempo", dijo la conductora.