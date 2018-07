Mirtha Legrand contó detalles de la noche de pasión entre Wanda Nara y Diego Maradona: "No se podía dormir del ruido"

Mirtha Legrand sorprendió con sus declaraciones sobre la noche que Wanda Nara y Diego Maradona habrían pasado juntos, en 2006, en Mar del Plata. Entre risas, la conductora reveló que fue "testigo auditiva" de ese encuentro, ya fue cercano a la suite en la que se hospedaba.





"Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. '¿Por qué no me invitás a tu programa?', me dijo, y yo le respondí. '¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'", contó en La Noche de Mirtha, entre las risas de los invitados.

"Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé que hacían", contó Mirtha, que dijo que el encuentro "es verdad", que "pasó hace años" y que ella fue "testigo auditiva".





En los últimos días Wanda tuvo una enorme repercusión por las fotos al natural que se publicaron junto a su esposo, el futbolista Mauro Icardi , de vacaciones en una playa en Ibiza.

Además protagonizó una salida con escándalo al retirarse de un teatro porteño con sus dos pequeñas hijas. Una decena de cronistas la abordó y hubo empujones, gritos y Francesca, la menor, se asustó y se largó a llorar por la situación.