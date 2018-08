Mónica Farro tras cortarse las trompas: "Fue por un tema de salud"

No fue una decisión fácil la que debió tomarFue a su ginecólogo porque no le venía el periodo y le practicaron una ecografía que salió bien. Pero ella intentaba dejar las pastillas anticonceptivas que toma desde hace 20 años y el doctor le contó que si fumaba y tomaba pastillas, a la edad que Farro tiene, podía causarle trombosis.

Mónica no puede ponerse diu y tampoco quiere que su pareja se cuide con preservativo por el resto de su vida porque no está muy bueno. Por eso esto también puedo haber influido en su determinación final aunque ella le dio mucha importancia al tema salud.

"Mi papá y mi hermano tuvieron aneurisma celebrar y eso puede ser causa de que se te tapen las arterias, por eso tuve miedo y después de pensarlo bastante decidí que era lo mejor cortarme las trompas porque ya no se atan, es irreversible", le contó Farro a este portal.

Hoy el sacaron los puntos, no se operó de urgencia como se dijo y la decisión fue charlada con su pareja que tiene 30 años y ya es padre. "La semana pasada estuve muy triste", enfatizó la uruguaya.

"Esto fue hace 10 días, no fue de urgencia, no sé por qué pusieron en Crónica que fue de urgencia, fue algo pensado y hoy ya me sacaron los puntos, está todo bien, hay que seguir con la vida de uno", agregó Mónica en charla con Primiciasya.com. agregóen charla con





"Fue por un tema de salud, por cuidarla, no por un métido anticonceptivo, si quisiera tener más hijos me cuidaría hoy con preservativos y mañana sí los tuviera. Esto fue por salud, si me va a dar algo no va a ser porque yo lo cause, va a ser porque tiene que venir", finalizó.