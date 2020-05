Morena Rial reveló cómo descubrió que Facundo Ambrosioni le era infiel

La separación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni no ocurre en buenos términos. En una transmisión de Instagram la pareja tuvo un violento cruce que terminó con el fin de la relación de los padres de Francisco Benicio.

Entonces, Morena Rial dejó en claro que su enojo se debió a que se enteró que el futbolista le había sido infiel. La joven ya le había perdonado a fines del año pasado un affaire que había tenido Facundo y le dio una oportunidad, pero esta vez ya no lo hará.

Nuevamente desde un vivo de Instagram, la joven dijo sobre el desenlace: “Se hace el que le importa el hijo y no le importa. Le revisé el celular cuando estaba borracho. O sea, no hay muchas maneras de enterarse. Si dormía con el celular abajo de la almohada...”.

"Les voy a mostrar otra prueba. Quería enfiestarse con minas, qué asco, miren. '¿Cuándo hacemos la fiestita?'"

Entonces, la hija del conductor de “Intrusos”, América, contó cómo accedió a la clave del teléfono: “Yo se la descubrí una vez que fuimos a un cajero y el pelotudo puso la misma en el cajero que en el celular”.

Luego en Instagram, leyó una parte del chat que tuvo el deportista con una chica: “Les voy a mostrar otra prueba. Quería enfiestarse con minas, qué asco, miren. ‘¿Cuándo hacemos la fiestita?’”.

“Estoy esperando que todavía pueda pasar por lo menos los 3 mil pesos que quiere pasar”, dijo sobre el dinero que le dijo su ex que le daría para la manutención del hijo que tienen en común.

Hace unos días atrás, Morena Rial compartió un vivo en Instagram con una amiga y ésta le sugirió que le pegara a Francisco, y ella lanzó filosa: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo”. En otro momento, se lo escucha a él decirle “Tóxica”. A lo que ella le retruca: “Tóxica será tu vieja”.

Después de contar que él le había "metido los cuernos" en reiteradas ocasiones, la discusión subió de tono hasta llegar a los insultos. La joven de 19 años arremetió sin pelos en la lengua contra el padre de su hijo: “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (esto) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”.