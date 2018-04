Morena Rial: "Tengo cicatrices porque tengo una historia"

Morena Rial, de novia y súper enamorada de su pareja, el futbolista Facundo Ambrosioni, se encuentra feliz con su nueva figura tras realizarse una nueva intervención reparadora.

Este martes, la hija del conductor se refirió en las redes a las secuelas físicas que le van dejando las operaciones.

"Tengo cicatrices porque tengo una historia. No pretendo ser alguien que no soy", arranca a decir, Morena.

"Soy quien soy. Orgullosa, impulsiva, luchadora, hasta un poco loca. Pero soy así. Hice cosas buenas, cosas malas. Pueden amarme o no. Y si te amo, lo hago con todo mi corazón. No me voy a disculpar por ser yo".

"No seamos un cuento, seamos una realidad", finaliza Morena.