Morgan Freeman, otro acusado de acoso en Hollywood

Una joven asistente de producción pensó que había conseguido el trabajo de sus sueños cuando, en el verano de 2015, comenzó a trabajar en Going In Style, una comedia de robos bancarios protagonizada por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin.



Pero el trabajo rápidamente se convirtió en varios meses de acoso, le dijo a CNN. Ella alega que Freeman la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario. Freeman descansaba su mano sobre su espalda baja o le frotaba la parte inferior de la espalda, dijo.





En un incidente, dijo ella, Freeman "siguió tratando de levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior". Nunca le levantó la falda con éxito, dijo, pero la tocaba y trataba de levantarla, luego se alejaba y luego lo intentaba de nuevo. Eventualmente, ella dijo, "Alan (Arkin) hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir".





El supuesto comportamiento inapropiado de Freeman no se limitó a ese conjunto de películas, según otras fuentes que hablaron con CNN. Una mujer que fue miembro principal del equipo de producción de la película Now You See Me en 2012 dijo a CNN que Freeman la acosaba sexualmente a ella y a su asistente femenina en numerosas ocasiones al hacer comentarios sobre sus cuerpos.



"Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que (estuviera) ajustada", dijo.





Con 80 años, Freeman es una de las estrellas más importantes de Hollywood, con una carrera cinematográfica que abarca casi cinco décadas. Sus papeles protagónicos en películas como Driving Miss Daisy y Shawshank Redemption a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 lo convirtieron en una celebridad.





Ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por Million Dollar Baby de 2004, y ha ganado otras cuatro nominaciones al Oscar. Su trabajo de voz en off también se ha convertido en un ícono, incluida su narración para los documentales ganadores del Oscar, The Long Way Home y March of the Penguins.





