Moria Casán contó algunas infidencias sexuales de Carlos Menem

Mientras se trabaja en una serie biográfica sobre Carlos Menem (90), Moria Casán habló de su amistad con el expresidente y las cenas en la Quinta de Olivos que solía organizarle a la que acudían muchas mujeres del espectáculo. En tren de confesiones, y súper divertida, terminó hablando de la gran actividad sexual que tenía el Primer Mandatario.

“Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil”, rememoró sobre aquellas cenas que se daban luego del divorcio de Zulema Yoma. “Si pensabas que lo iba a matar in the bed, estabas sonada”, aseguró la One.

“Una de las chicas me comentó algo muy divertido. Se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y él hacía de todo. Muy trabajador, muy trabajador, ¡pero tipo primate, mal!”, lanzó, entre carcajadas en una entrevista con el programa "Confrontados".

“Me dijeron que una pose de él era «la ranita negra»", acotó, picantísima haciendo que Marina Calabró intervenga para evitar que entre en detalles por el horario de protección al menor.

Unos minutos después, la jurado del Cantando 2020 terminó con el misterio y aclaró que lo de “ranita negra” era porque “en b... daba como que era una ranita negra”. Incluso, Moria contó que la famosa que estuvo con Menem se mostró decepcionada porque a diferencia de otras, como ella misma a quien le regaló un collar de brillantes y otra celebrity que recibió otra joya, ella se tuvo que conformar con poco. “Me dijo: 'me regaló unos autitos chiquititos, tipo Ferrari y un chocolate'”, rememoró.

“El me llamaba y me decía 'trae a quien quieras' y no es que yo era una madama”, aclaró la capocómica sobre las comidas que organizaba. “Yo era el clown del rey, conmigo siempre se rió”, aseveró, para terminar contando el llamativo inicio de su amistad. Ella había tildado al por entonces candidato a presidente Fernando de la Rúa como "un balde de Rivotril" y Carlos Menem la invitó a la Quinta presidencial porque aquella declaración le había parecido divertida.