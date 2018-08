Moria Casán contó detalles de su relación con Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala.





"Éramos una pareja muy feliz porque viajábamos por el mundo. Con la única pareja que viví en el exterior sola, sola, fue con él", comentó la diva ortomolecular hoy en "Intrusos", América.





Luego, la conductora recordó anécdotas de cuando trabajan juntos y de esa época teatral: "Él me perdonaba todo y me decía que si me quería ir afuera por trabajo me acompañaba. Vivimos cuatro años juntos y después cuatro años en pareja sin vivir juntos".

Castiglione, nació en Los Hornos, La Plata, y falleció en el año 2000 y fue un importante director y productor teatral, una de las parejas más importantes en la vida de Moria.