Moria Casán destrozó a Pilar Sordo: "Se tragó un pedazo de hielo..."

Este martes, la psicóloga Pilar Sordo estuvo como invitada en "Pamela a la tarde", pero al parecer, a Moria Casán, no le gustaron los comentarios que la terapeuta deslizó en el ciclo conducido por Pamela David y salió a destrozarla a través de las redes sociales.

"Qué histérica es PILAR SORDO o SORDA, no se escucha su voz, se tragó un pedazo de hielo cuando cruzó la cordillera #Bleff ja! ¿La psicóloga más exitosa de Latinoamérica? ja #S_O_S", tuiteó la actriz en la red del pajarito azul.

"Insoportable su voz, su no contacto visual, su histeria, su sombrita celeste metalizada y su NO PAUSA #PLEASE S.O.S", continuó.

Cabe destacar que falta muy poco para el arribo de "Incorrectas", el programa que Moria Casán conducirá por América y que marcará la finalización del ciclo "Infama", que hoy conduce Pía Shaw, después de casi diez años en pantalla.

