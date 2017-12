Moria Casán disparó contra Flor Vigna: "No tiene piné para ser bicampeona"

Moria visitó Este es el Show luego de concluido un nuevo ciclo del Bailando y aprovechó para disparar contra Flor Vigna, quien días atrás se coronó como bicampeona del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Primero, la vedette arrancó con una observación: "Tienen que hacer algo con los votos porque si no siempre se van a presentar las Flor Vigna y las Mica Viciconte. Yo entiendo a los fans. Pero esto es otra cosa, esto es baile. ¿Si no para qué van a venir otras personas? Te desmotiva".

Luego, disparó contra la ganadora: "Para mí ganaba la Viciconte. Y me gustó mucho más la pareja de Fede con Laurita que la de Vigna con el chico. Me parece que no tiene todavía piné para ser una bicampeona. Faltaba pasión entre ellos", opinó la Casán.

Y siguió: "A mí me gustaron mucho más Fede y Laurita que los otros chicos. Mucho más. A Vigna le falta mucho estilo, esa cabeza que no deja de mover... Hay que decirle a la coach que maneje un poco la cabeza a la chica porque parece uno de esos muñequitos que van atrás en el coche", concluyó Moria. ¡Terrible!

¿Saldrá a contestarle Flor Vigna?

No te pierdas el video de esta nota!

Embed