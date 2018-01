Moria en Punta del Este: la foto sin maquillaje y la sensual con un vestido transparente

Mientras disfruta de sus vacaciones en Punta del Este, se viralizó una foto de Moria Casán "escrachada" al natural por un paparazzi. Un día más tarde, se conocieron imágenes sensuales de la diva para una producción.

En las redes sorprendió la difusión de "otra versión" de la jurado del Bailando, que siempre luce espléndida tanto en las galas televisivas como arriba de los escenarios o en entrevistas.

Por el momento se desconoce la fecha de la foto de la "One" sin maquillaje, si es de ahora o hace algunos años, pero se difundió en las últimas horas. De todos modos, no es la primera vez que se pudo ver a Moria sin "make up". Anteriormente se publicó una foto en la cárcel de Paraguay.



Al tanto de la repercusión que tuvieron esas imágenes, el portal Teleshow publicó fotos de Moria muy sexies en Punta del Este, donde descansa antes de comenzar su año laboral. Se trata de una producción en el que la diva luce un vestido transparente que la muestra espléndida a los 71 años.

Además, Moria se refirió a la foto a cara lavada que circuló por las redes y desafió a aquellos que "photoshopean algo que no necesito".