Murió Dolores O'Riordan, la cantante del grupo irlandés "The Cranberries", a los 46 años.

La artista falleció en Londres de manera súbita, según confirmó su agencia de publicidad.

Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton entró a la banda "The Cranberries" en 1989 y consiguieron el éxito mundial en los años 90 gracias a discos como "No Need to Argue" o "To the Faithful Departed".