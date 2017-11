Murió la cantante María Martha Serra Lima

Serra Lima anunció en septiembre que se iba a someter a una intervención quirúrgica, ya que se encontraba muy afectada por dolores lumbares y en sus piernas.





"O me opero o no camino más, ésa es la verdad. Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", contó.





La operación se realizó discretamente y el 2 de octubre, la productora HPU International Production informó que Serra Lima había "finalizado con las intervenciones quirúrgicas, por su problema en la espina dorsal, que la mantenía con profundos dolores y exigencias para poder caminar".