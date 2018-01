Murió a los 76 años Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies

"Mi querido primo y amigo de toda la vida, Jim Rodford, murió esta mañana después de una caída en las escaleras. Aún no se conocen más detalles sobre la causa exacta de la muerte", escribió el cantante Rod Argent, familiar y cantante líder de The Zombies, el primero en notificar el deceso, ocurrido el sábado, a través de la página oficial de la banda.



Rodford se había unido a The Kinks, una de las bandas británicas más importantes surgidas en la década del '60, en 1978 y fue parte del grupo hasta su disolución en 1996.



Aunque de esa fecha en adelante colaboró en las esporádicas reuniones de la banda, como la ocurrida en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, desde 2004 se puso al servicio de The Zombies, otro grupo surgido en Gran Bretaña en los '60.



Rodford había sido un activo colaborador de The Zombies desde sus inicios, aunque había desistido en aquel entonces a ser miembro permanente del grupo, debido a que ya era parte de Bluetones, una exitosa banda del momento.



Además de ayudar con equipos y logística, el bajista también fue el co-autor de varios clásicos del grupo liderado por su primo Jim en los '60.



Pero, obviamente, fue su labor con The Kinks la que ocupa el lugar más importante en su trayectoria, debido al prestigio con el que contaba el grupo al momento de su ingreso.



Con clásicos como "You really got me", para muchos el antecedente del punk y el heavy metal por su furioso riff; "Waterloo sunset" y "All day and all of the night", The Kinks fue un grupo fundamental en los años '60, con un éxito apenas menor en su Gran Bretaña natal al de The Beatles y The Rolling Stones.



Dave Davies, uno de los líderes del grupo, también expresó su pesar por la muerte de Rodford a través de las redes sociales.



"Estoy devastado por la pérdida repentina de Jim. Estoy demasiado destrozado para poner las palabras juntas. Es un shock. Siempre pensé que Jim viviría para siempre en el rock and roll. Extraño, gran músico y gran amigo. Fue una parte integral de the Kinks años después. Mi corazón está con su familia y amigos", escribió Davies.



Actualmente, Rodford integraba The Zombies, en donde además de su primo, compartía grupo con su propio hijo Steve en la batería.