Murió a los 89 años un actor de la trilogía "El señor de los anillos"

Bruce Allpress, el actor que alcanzó la popularidad al interpretar a Aldor en la famosa trilogía “El señor de los anillos”, murió a los 89 en un hospital de Los Ángeles, en donde estaba internado luego de ser diagnosticado con una esclerosis lateral amiotrófica.

Así lo informó su familia a medios de Hollywood , que sin embargo no dio mayores precisiones sobre las causas concretas de su fallecimiento.

Días atrás, su hijo Peter Allpress había compartido en las redes sociales una foto del actor en una cama del hospital, rodeado de su familia. A pesar de haber comenzado a participar en distintos programas de televisión y películas, Allpress alcanzó la popularidad a partir de su labor en la saga basada en las novelas de J. R. R. Tolkien.

En "Las dos torres", la segunda película de la saga original de Peter Jackson, interpretó a Aldor, el arquero de Rohan que disparó al primer uruk-hai en la batalla en el Abismo de Helm.

Lord of The Rings - Battle of Helms Deep Opening