Nacho Viale: "No me siento capacitado para tener hijos"

Nacho Viale dialogó este viernes con Los Ángeles de la Mañana y cayó bajo la lengua filosa de Yanina Latorre, cuando el productor comenzó a dar explicaciones en cuanto a su negativa de llevar a Lucía Pedraza, su novia rumbo al altar, tras un año de relación. "No, casamiento no y convivencia tampoco. Estamos bien así", tiró el muchachote, pero la panelista lo destrozó sin piedad.

"Estás grande, yo a tu edad ya tenía hijos y estoy casada hace 20 años", arrancó Yanina.

Pero Nacho, tenía una explicación para todo: "Las generaciones cambiaron, la gente vive más. Ahora uno vive más, antes la gente se casaba más joven y se moría siendo más joven. Ahora vivís más y te podés casar más tarde", replicó.

"Ustedes lo justifican todo con la eterna adolescencia. Tenés casi 40 y creés que tenés 25. No es una agresión, pero hay muchos iguales de tu generación", tiró la rubia.

"Por ahora no planeamos tener hijos, no me siento capacitado ni anímicamente, ni mentalmente como para encararlo en un corto plazo. En un futuro obviamente quiero tener un Nachito", dijo luego.

"Quiero la fiesta, el casamiento en sí no me desvela. Estoy descreído de todas las formalidades. La parte religiosa no me desvela", concluyó.

