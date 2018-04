Nancy Dupláa cargó duro contra el gobierno de Macri

Nancy Dupláa es una de las protagonistas de la nueva tira de Telefe, "100 días para enamorarse", que se estrena el lunes 7 de mayo junto a Carla Peterson, Luciano Castro y Juan Minujín. es una de las protagonistas de la nueva tira deque se estrena el lunes 7 de mayo junto a





Además de contar detalles de esta nueva comedia, la actriz dialogó con PrimiciasYa.com y mandó un duro mensaje político contra el gobierno de Mauricio Macri.





Dupláa, ferviente defensora de la ex presidenta, Cristina Kirchner, se refirió a cómo ve la situación actual del país: "La veo muy difícil. Con la gestión de Macri estamos peor que antes. Se están tomando medidas que van en contra de la gente que más lo necesita. Había gente que había podido subir al sistema y tener algo, adquirir derechos ahora están siendo explotados, hay despidos a mansalva, cierre de Pymes... Lo conquistado por la clase pobre que llegó a clase media se está desbarajustando. Así que lo veo bastante negro".





Por otro lado, sobre su vuelta a Telefe, indicó: "Este canal es como estar en casa, desde el directivo más alto hasta el último me siento muy bien, me siento que piso fuerte. Me siento contenida, cuidada, amada... Laburar en este canal siento como que nunca me fui".

100 dias







Nancy volverá a trabajar con Carla Peterson después de muchos años: "En Montaña Rusa con Carla la pasamos muy bien, ella entró un poco más tarde... Pero fuimos muy amigas en esa época. Después la vida nos llevó por caminos diferentes y no nos vimos más hasta ahora. Cuando me dijeron de trabajar junto a ella para contar la historia de dos amigas antes que todo, acepté de una. Carla es una actriz de puta madre, se ha ganado un lugar porque ha tenido que pagar derecho de piso. Viene haciendo una gran carrera".





Y también se refirió a la gran cantidad de latas extranjeras que hay en pantalla: "Duele cuando se ven muchas ficciones de afuera porque ves que no se apuesta mucho a lo nacional porque además no hay dinero, es muy caro. De alguna manera nos quita trabajo pero no solo a los actores, sino que a los técnicos, guionistas, directores, productores...a mucha gente. Pero por suerte Telefe ahora se viene von varios proyectos de nuevas ficciones en formato de series, como lo hizo con Sandro".





