Natacha Jaitt mostró el rostro del hombre que la golpeó: "Me quiere ver muerta"

Durante la última semana, Natacha Jaitt volvió a ponerse en boca de todos, luego de presentarse en la Justicia para denunciar a su ex pareja y aparecer bañada en un líquido que parecía sangre.

La situación, que sucedió el viernes en un juzgado porteño, alcanzó a ser transmitida en vivo por el canal Crónica TV.

La modelo y conductora, que vivió meses intensos tras el escándalo que se desató cuando contó que tuvo un affaire con Diego Latorre, con gestos de nerviosismo y habló de su ex, a quien acusa de maltrato y violencia de género.

Natacha no tuvo problemas en gritar a los cuatro vientos el nombre del acusado: "Es Luis Mauro Monte y vive en Mataderos, tiene 42 años... él es quien me golpea", dijo mostrando el rostro de esta persona por primera vez en "Me gusta la tarde", el ciclo que conducen Pilar Smith y Santiago Zeyén los sábados por Canal 26.

"Esta es la persona que atacó hace dos semanas. Me golpea porque le descubrí sus antecedentes penales. Estuvo preso por narcotráfico y tenencia de armas", resaltó.

"El nos manipulaba. Ahora está libre y yo, encerrada. Me quiere ver muerta... La Justicia no hace nada, me reciben y la causa no avanza. ¿Tengo que vivir con policías para que no me ataque? ¿Qué esperan? ¿Qué yo venga en un féretro?", indicó Natacha.

