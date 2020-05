Nazarena Vélez transcurre la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus en su casa. Y con tiempo libre se dedica a subir videos a su canal de YouTube. En una de las últimas entregas que publicó confesó que cuando tenía 23 años, un exnovio la filmó teniendo relaciones sexuales sin que ella supiera y que se enteró de casualidad.

La actriz y productora reveló -además de contar que el hombre con el que salía le era infiel- que se enteró de la situación al ver unos videos que su ex tenía guardados.

"Quizás me han metido cuernos y no me enteré. Los fracasos son experiencias y lo importanteb es saber aprovecharlas. En esa oportunidad estaba deslumbrada la verdad, muy embobada. Fue mi segunda relación y ya me sentía fracasando", recordó Nazarena en un video que compartió en su canal de Youtube junto a sus miles de seguidores.

"Yo vivía en Quilmes, él en Capital Federal, y me estaba cagando, yo lo sabía. Un día me quedé a dormir en su casa durante un fin de semana y él se fue a trabajar. Fue ahí que me dije: 'algo tengo que ver'. Y me di cuenta que frente a la cama había varios videos de películas y otros dos videos que no tenían ninguna rotulación", comentó Nazarena a sus seguidores.

"Ese día se me dio por agarrar uno de esos videos y me dispuse a verlo. Estaba llenos de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi teniendo relaciones con más de ocho minas distintas, fue tremendo, muy fuerte", amplió.

Y sobre el final llegó su fuerte revelación: "Se me ocurre ver un video y era yo que estaba teniendo relaciones con él, me había filmado sin que yo me entere. Tenía una cámara con el trípode enfocando y grabando. Fue tremendo".