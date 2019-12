Nico Occhiatto y Flor Jazmín Peña son los nuevos campeones del Bailando 2019

Con el 50.08 de los votos de 1.600.000 de los votantes totales contra el 49.92%, y pese a la denuncia de fraude que hizo Karina La Princesita respecto de la semifinal, Nicolás Ochiatto y Flor Jazmín Peña se consagraron campeones del Superbailando 2019, dando un batacazo frente a su ex pareja Flor Vigna y su bailarín Facundo Mazzei.

Las parejas definieron "una final llena de amor, porque no hay persona que quiera más que ella", según dijo Ochiatto hablando de su ex.

Como siempre, se vio el respaldo de las más altas autoridades de programación de El Trece, a Tinelli y al ciclo emblema: Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández fueron presencias del último ciclo. en el clásico chiochoneo entre Suar y Tinelli, ambos se agradecieron el apoyo dado y bromearon sobre fútbol, ahora que Marcelo es presidente de San Lorenzo y Pergolini el vice de Ameal en Boca. "Te va a dar vuelta esa historia de Boca con San Lorenzo", auguró Suar. “Yo ya no voy a estar cuando eso pase, los tenemos de hijo”, le respondió Tinelli en referencia al largo historial de derrotas del xeneize frente al “santo”.

Tinelli metió la cuchara al tener a las dos parejas juntas e interpelar a Ochiatto y Vigna: "Ustedes, cuando eran pareja, ¿Salían a bailar?" y Vigna apuró la respuesta: "nunca". Ochiatto, siempre sonriente, suavizó: "Es que yo no me metía en quilombo", bromeó.

El primer ritmo fue Jive, y primero Vigna-Mazzei (pareja 1) bailaron "Great balls of fire". Ochiatto y Flor Jazmín Peña (pareja 2) se lucieron con "Donp t Stop me now".

De Brito votó a la pareja 2, Pampita (2), Flor Peña (2), Polino (1), Flavio (2) pidió "un abrazo entre Nico y Flor para seguir esta competencia". Ambos accedieron y luego Vigna, culposa, fue a abrazar a su páreja, el coach Mati Napp. Fidalgo (1) y Aníbal Pachano (2) inclinaron la balanza a la pareja 2.

Antes de pasar al segundo ritmo de la noche, Cha Cha Pop, las parejas recibieron saludos de sus familiares y afectos especiales. El ciclo trepaba a los 20 puntos de rating cuando se produjo la segunda votación del nutrido jurado (jurado tradicional más BAR). De Brito (2), Pampita (1), Flor Peña (1), Polino (1), Flavio (1), Fidalgo (2) y Pachano (1) emparejaron las cosas con un ritmo para cada pareja. Como siempre, definió el público. Con el 50.08% de los votos, los televidentes decidieron que Nico y Flor Jazmín sean los ganadores del Súper Bailando. Flor y Facu coronaron un meritorio segundo puesto.

Marcelo Tinelli, antes de cerrar el programa, hizo un llamado a cerrar "la grieta". Y dijo "Tenemos que colaborar en cerrar la grieta, reunirnos en una mesa, éste es el programa de la familia, así lo siento. Poner prioridades, con los que no pueden esperar más, como dijo el Presidente".

Y Ochiatto, a la hora de hablar antes de conocer los resultados, recordó viejos momentos románticos con Vigna, "cuando soñábamos juntos en una cama de una plaza que debíamos ser nuestros propios productores".

Embed

Pronto