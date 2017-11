Nico Vázquez: "Va a llegar un momento en que con Gime vamos a dejar de trabajar juntos y..."

"El Otro lado de la cama" es una comedia musical del autor español David Serrano, el gran fenómeno teatral del último tiempo, producida por Javier Faroni. Desde su debut en enero de 2016 se ha convertido en un suceso por lo que provoca cada noche en los espectadores que ríen a carcajadas de principio a fin.

En diálogo con PrimiciasYa.com, su protagonista, Nicolás Vázquez se refirió al éxito del espectáculo: "Es el segundo año donde la obra está entre las más vistas del país y eso es una bendición. Yo no puedo decir otra cosa más que gracias, agradecerle a la gente todo el cariño que nos brinda, a la crítica y a los periodistas por el apoyo que nos dan. Para mí es un disfrute, yo la perseguí durante muchos años y soñé que podía funcionar pero nunca pensé que podía pasar esto".

Y luego destacó: "Lo más lindo que tiene la obra es el elenco. Un poco cada función que hago lo hablamos con Gime (Accardi), va a llegar un momento que no lo hagamos más y vamos a dejar de trabajar juntos. Y creo que vamos a esperar bastante para volver a hacerlo porque queremos cuidarnos y no aburrir a la gente. Después tengo un gran amigo que es Benjamín Rojas que yo lo amo, lo quiero mucho como actor y es un gran compañero. Quiero seguir trabajando con él. Somos todos amigos y unidos, pero no es la misma relación que la que tengo con Benja, con él quiero seguir haciendo dupla".

Al ser consultado hasta cuándo seguirán en cartel, indicó: "Si fuese por Javier esto podría durar cuatro años. Pero yo creo que el año que viene en algún momento va a terminar, no sé cuándo si en abril o mitad de año. Yo hoy me veo diciendo eso. En el verano nos queremos quedar en el Metropólitan Sura, es una sala maravillosa y que explota. Nos ofrecieron ir a Mar del Plata y Carlos Paz, pero está bueno seguir ahí para hacer base en Buenos Aires".

Nico no solo tiene proyectos que tienen que ver con la actuación. El artista también siente cierta simpatía por la vida nocturna y los bares. Por eso, hace un tiempo, inauguraron Marlon, en Palermo, junto a su mujer Gimena Accardi: "Marlon es mucho más que un bar, es un lugar que tiene que ver con la familia. Es un lugar de encuentro familiar hecho con amor y están mis mejores amigos manejándolo. La gente viene de toso los lugares a comer ahí en Palermo y nos deja muchos cariños en las redes".

