Nicole estuvo en el programa de Pampita pero no hubo tensión

Nicole Neumann estuvo ayer invitada a "Pampita online" y si bien se podía esperar que exista tensión en el estudio, esta vez todo fue armonía. Es que Carolina "Pampita" Ardohain está de vacaciones y su reemplazante es María Vázquez.

En 2017 Nicole Neumann visitó el living de "Pampita online" y luego de intentar firmar la paz con su contrincante más conocida en TV, la ex de Fabián Cubero aseguró que se sintió destratada.

"Me preguntó todo de la vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró. Después dice que no lastima a la gente", recordó Nicole hace unos meses aunque volvió en la tarde de ayeral ciclo.

En lugar de Pampita, está María Vázquez reemplazándola en la conducción, por lo que la situación fue propicia para que Nicole esté más tranquila aunque le envió un palito a la jurado del Súper Bailando.

"Me encanta tenerte acá. No nos vimos en el campo, pero nos vemos acá", le empezó diciendo María a la panelista de "Nosotros a la mañana".

"Nunca me entrevistaste, ¿o sí?", preguntó Nicole, mientras María negaba. "Esperemos llevarnos una buena experiencia", lanzó, punzante entre risas. Sin embargo la esposa de Adolfo Cambiaso tomó con humor el comentario.

"No arranquemos así. ¿Vos decís que hagamos lucha en el barro?", dijo, divertida mientras Nicole cerraba diciendo que "nosotras somos amigas desde hace mucho tiempo".