Nicole Neumann le puso una medida cautelar a Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero. En las últimas horas se desató un nuevo episodio de las diferencias que existen entre





Según trascendió la modelo denunció en la Justicia a Cubero a través de su abogado Martín Leguizamón porque no la deja hablar con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Vélez Sarsfield. Las pequeñas se quedaron en la casa de su abuela paterna en la ciudad de Mar del Plata debido a que el futbolista se encuentra en la concentración de

Llename la vida de flores!!!! #PorelMundo @bisovi Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 17 de Jul de 2018 a las 8:35 PDT



Y, según los trascendidos, Nicole no tendría el número de su ex suegra para poder llamar a sus hijas. La modelo está furiosa con su ex marido debido a que le dificulta poder hablar con ellas.





Ambos se separaron a mediados del año pasado. Ahora el futbolista sale con Micaela Viciconte y ella con Matías Tasín.