Novaresio habló de la "homofobia" de Dady Brieva

Cuando Luis Novaresio “salió del clóset” y contó que estaba en pareja con el empresario porteño Braulio Bauab sacudió el tablero mediático. Por la sorpresa de la confesión, inesperada para propios y ajenos. No obstante, su relato fue tan natural y alegre que sus seguidores, tanto como sus familiares y amigos, celebraron.

Ayer se desató una fuerte polémica por la reacción que había tenido, frente a esta situación el humorista Dady Brieva en una entrevista que el periodista rosarino le hizo en A24. En medio del reportaje, el integrante de Midachi le disparó: “Te estás abriendo, hacete peronista... ¿Te hiciste puto y no te vas a hacer peronista? Dejate de joder...”.

La ocurrencia, lejos de incomodar a Novaresio, le despertó una carcajada, en apariencia sincera. La nota, que fue emitida el pasado 18 de diciembre, recién tuvo repercusión ayer en las redes sociales, donde hubo una andanada de críticas por el comentario de Brieva. El cómico fue acusado de homofóbico y discriminador.

Embed

Anoche, a su regreso de las vacaciones, Novaresio contó su versión de la historia. Lo hizo en una comunicación telefónica con Mauro Viale, en el programa de América “Polémica en el bar”. Lo hizo para poner paños fríos a la polémica que alimentaron los medios y que, aseguró, no hace otra cosa que “generar una grieta” que él no piensa alimentar.

"No salgo de mis asombro con lo que escucho. ¿Qué polémica hay? ¿Estamos todos locos? Si hay algo que decir, será el domingo en ‘Debo…’, y te digo en on que Dady es mi amigo, lo quiero y que nada de lo que dijo en esa nota me ofendió ni mucho menos me parece homofóbico", añadió Novaresio.

"Los amigos nos decimos todo con ironía ni humor, es cosa de todo el tiempo. Él me habló a mí y no me sentí ofendido ni nada de lo que dicen", insistió el conductor de “Debo decir”, y agregó: “Fue una conversación entre dos amigos con la confianza de un montón de entrevistas que hicimos juntos y nos chicaneamos. Yo no sé cuántas notas hicimos, pero es casi como un número artístico el que hacemos y nos divertimos”