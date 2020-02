Oriana Sabatini contó el motivo que la alejó del Bailando

Oriana Sabatini recibió la propuesta para sumarse al ciclo "Bailando 2020" que conduce Marcelo Tinelli en Canal 13. Pero decidió dejarlo para otro momento y explicó los motivos.

Hasta ahora, la joven cantante y pareja del futbolista Paulo Dybala no debutó en la pista del programa pero estuvo en una de las aperturas en 2017 donde cantó "Love me down easy".

En charla con la revista Gente, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini contó el motivo de su negativa al Bailando.

"Tuve una reunión súper linda, ellos siempre están abiertos y predispuestos a darles lo mejor a los participantes, me sentí súper cómoda. Sin embargo, siento que en este momento de mi vida, con tantos viajes, me parecía poco profesional acceder a algo y hacerlo a medias. Sentía que de hacerlo, tenía que dar todo de mí. Hoy no me puedo comprometer a estar tanto tiempo en un solo lugar", dijo.

View this post on Instagram A post shared by の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) on Feb 16, 2020 at 4:12pm PST

Y agregó: "Y lo más grande que me frenó fue la exposición que implica. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que yo pueda participar, salieron muchas notas y todas ellas fueron malas. Entonces eso no iba a terminar cuando yo dijera que sí, sino que iba a seguir durante todo el año".

Feliz dia amor mioooo!! Te amo con toda mi alma❤️ @paulodybala View this post on Instagram Feliz dia amor mioooo!! Te amo con toda mi alma❤️ @paulodybala A post shared by の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) on Feb 14, 2020 at 9:35am PST

"Quizás, en otro momento de mi carrera, esté preparada para semejante exposición... Pero lleva mucho tiempo. Siento que aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en público", finalizó.