Otra actriz fue vinculada a la denuncia por maltrato que realizó Mariano Martínez

Mariano Martínez reveló la semana pasada que sufrió reveló la semana pasada que sufrió acoso y maltrato laboral por parte de una compañera de elenco y su relato no pasó desapercibido. No obstante, el actor no quiso decir quién fue la mujer que se excedía en los besos y que, después de su llamado de atención, lo golpeó por demás durante una escena.





"Se había puesto agresivo, el tema. En una escena, me tenía que pegar un cachetazo y terminó dándome ocho. Tuve que parar la grabación e ir al médico porque me estaba zumbando el oído. Perdí el 40 por ciento de la audición durante mucho tiempo", contó el galán.





Al analizar varios de los trabajos de Mariano, en el programa de espectáculos encontraron fuertes escenas de "22, el loco" (2001) entre Martínez y Julieta Ortega y deslizaron que la hija de Palito bien podría haber sido la actriz que acosó al actor.





Pero consultada por PrimiciasYa.com, Ortega desmintió esas versiones y aclaró que no quiere verse involucrada en este escándalo porque no tiene absolutamente nada que ver.

Eleonora Wexler, quien reveló: "En "Valientes" yo tenía dos productores que le daban vuelo a mi personaje de villana. A Mariano Martínez lo ahogué, le hice la vida imposible. Lo tenía atado a la reposera, y estando ciego, lo tiré al agua". Lo cierto es que en una nota con el diario La Prensa, otra ex compañera del Mariano habló del tema. Se trata dequien reveló:

Y agregó: "Pobrecito, lo adoro a Mariano. Igual lo voy a llamar para ver si fui yo la que le pegó tanto. No me acuerdo. Creo que no le pegué nunca. Igual es muy delgado el límite de las escenas violentas. Son muy difíciles. Me ha pasado que alguna vez a alguien se le haya escapado una patada. A mí me dan miedo. Igual tenés un equipo de FX que te contiene, pero son riesgosas".





"Sobra violencia y falta humor... Yo conté lo que le hacía a @mariannmartinez (a quien quiero mucho) en la ficción. En #SonDeFierro, lo torturé. En #Valientes apenas cruzamos textos y en #Adda le metí los cuernos. Ficción chicos, ficción", tuiteó la actriz. Pero ante el revuelo que armaron sus declaraciones, Eleonora salió a aclarar los tantos y en ese sentido explicó el contexto de sus palabras:tuiteó la actriz.

Y en las últimas horas, surgió el nombre de otra importante actriz. Se trata nada más y nada menos que de Griselda Siciliani. "Me llamaron recién para contarme que a la dama en cuestión a la que se hace referencia en el problema que tuvo @mariannmartinez es @grisici", contó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Siciliani y Martínez compartieron trabajo en "Los únicos 1", la tira que se emitió en el año 2011 por la pantalla del Trece. ¿Habrá sido ella?