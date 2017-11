"P... del c...": el tremendo audio privado de Sol Pérez que se filtró a las redes

El número de Sol Pérez comenzó a circular y al parecer, desde entonces no la dejan vivir. Ahora, se filtró el audio que envió en respuesta a uno de los mensajes que recibió. Escuchá lo que dijo al final de la nota.





Se filtró un audio en donde se escucha furiosa a la chica del clima de TyC Sports. Es que según confirmó TeleBajoCero, viralizaron el celular de Sol Pérez y está realmente enojada con la situación que está viviendo.





En el descargo de la rubia se la escucha furiosa, tras haber salirdo de un grupo de Whatsapp donde la incluyeron a la fuerza, con personas que ella desconoce. Obviamente le llovieron mensajes.





''Estás violando mi privacidad porque me envías un mensaje a mi número que nadie te lo pasó...no quiero que me hinches más las pelotas, maleducado de mierda, sos inversor de no sé qué pelotudes, inversor de pelotudos'', se la escucha decir.





"Publico uno de por sus números en mi Twitter. Dejensé de joder pendejos del or...que no se saben ni lavar el calzón...", sigue con una seguidilla de insultos.