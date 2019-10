Pampita se largó a llorar en pleno programa de "ShowMatch"

Arrancaron los denominados "súper duelos" de "ShowMatch" y Griselda Siciliani consiguió unir sus fuertes y terminó conmoviendo a todos bailando "Alfonsina y el mar", interpretada por Mercedes Sosa, con movimientos de zamba estilizada. La actuación no pasó desapercibida y una de las más emocionada fue Pampita.

Al final el baile de Griselda, la jurado se cubrió la cara para que no la vean en ese estado y unos minutos después aclaró la difícil situación que vivió unos instantes antes de empezar el programa que afloraron con la coreografía de Siciliani: "Estaba llegando al canal y me avisaron que murió un familiar muy querido para mí", aseguró, todavía sensibilizada.

"Pensé que me iba a distraer en el programa, no sabía qué tema había elegido Griselda. Parece mentira cómo cuando empieza a sonar el tema la emoción desborda. Lo hicieron maravilloso. Me alegro que hayan tenido esta idea y que hayan puesto la voz espectacular de la Negra. Es increíble lo que transmitieron", los elogió Carolina.