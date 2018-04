Pampita se manifestó a favor de la despenalización del aborto

La conductora y modelo Carolina Ardohain -Pampita- reconoció que tiene una formación católica y que entiende el comienzo de la vida desde la concepción. Sin embargo, se manifestó a favor de la ley de despenalización del aborto, porque "va a hacer que no mueran más mujeres en situaciones precarias".

Invitada en el programa "PH, Podemos Hablar", dijo ser muy creyente, pero que eso no le impide ver la realidad de muchas mujeres argentinas. "Tengo una formación Católica, soy muy creyente, para mi la vida es desde el primer día de la concepción, más allá de que lata el corazón o no. No podemos definir vida porque tiene bracitos o cabeza o lo que sea. Es un ser que viene en camino. Es un milagro de Dios y es una bendición", dijo.