Paola Barrientos reveló porqué dejó de hacer la publicidad del banco

La actriz Paola Barrientos saltó a la popularidad por su papel de Claudia en una serie de publicidades para un banco que se actualizaron durante años. En los comerciales, su personaje y su pareja, Marcos (interpretado por el actor Gonzalo Suárez), mantenían peleas cotidianas por los gastos y la economía familiar.

A pesar del éxito de esta dupla cómica, Barrientos decidió dar un paso al costado a finales de 2017. Más allá de su alejamiento, los avisos televisivos continuaron, pero en su lugar (encontrando como argumento una cirugía estética) ingresó la actriz Melisa Hermida.

Por primera vez, Paola explicó por que tomó la determinación de no seguir siendo la cara de esa entidad: "Concretamente por los créditos UVA… Tenía que ver con la sensación que tenía, no podía hacerlo".

"Lo hablé con ellos antes de irme, porque tenía una relación de muchos años, inclusive de amistad, cuando filmábamos escenas con el equipo. Con las chicas viajamos juntas a Punta del Este y conocí lugares gracias a ellos que jamás hubiese conocido. Me hicieron comprar ropa hermosa que todavía la tengo", destacó en una entrevista con la radio porteña AM 530.

"Entonces hubo un momento donde sentí que esto no lo podía hacer más -agregó-. Si bien en otros momentos lo pensé y lo craneé, me preguntaba si irme, después venía una nueva llamada porque los contratos eran anuales. Yo pensaba: 'Bueno, lo hago un año más'…".

"En un momento sentí que no lo podía hacer más y la sensación que me venía era física... Sentía que me enfermaba si seguía haciéndolo, porque tenía una certeza muy grande de lo que era y lo veía, no lo podía hacer".

Barrientos dijo estar sorprendida de que tanta "gente preparada o amigos abogados" haya recurrido a este tipo de créditos bancarios, conociendo "la historia de este país". Y razonó: "Es como la 1050 o lo que pasó en España con la debacle económica. Era algo, para mí, que estaba muy a la vista".

"En el momento en el que me fui empezaron a decir que me habían echado por ser kirchnerista. Cero de eso, y me ocupé de decirlo. Yo me sentía contenta de haber tomado la decisión, era un valor para mí. No era verdad que había sido echada. Por otra parte, nunca recibí de nadie ninguna bajada, cagada a pedos o tirón de orejas", agrego.

También dijo que cuando comunicó que ya no seguiría interpretando a Claudia tuvo una conversación tan concreta que la comprendieron totalmente. Y resaltó que siempre la trataron muy bien, y que haber participado de estos avisos le permitió conquistar nuevos espacios en la televisión.