Paz Cornú analizó los looks más comentados del Martín Fierro

El domingo por la noche se llevó a cabo la fiesta de los Martín Fierro y se entregaron los premios a los mejores del 2017 en la televisión abierta.

Paz Cornú mantuvo un extenso diálogo con este medio para analizar los looks de distintas famosas. Estos fueron los puntajes que eligió la diseñadora y su posterior argumento.

Violeta Urtizberea: "Un 6. No creo que le favorezca ese vestido, porque tiene lindo cuerpo pero no se le ve. Los volados se usan un montón, pero tiene una forma rara, no me copó".

Juana Viale: "Un 10, estábamos iguales, ja. Muy fina, con un género de última moda, metálico. Se la veía cómoda. Lo justo y necesario, sin tanta cosa".

Eleonora Wexler: "Un 7. Está bien, es un color de moda, pero le hubiera hecho más suelto el vestido. Le queda bien igual".

Verónica Lozano: "Le pongo un 7. Me gustó pero muchas veces se puso vestidos con flores o cosas. Le hubiera puesto un vestido liso. Mucha información".

Agustina Casanova: "Muy linda la tela, ese plateado con brillos. Como no tiene muchas lolas, le quedaba bien el escote. Súper sexy el tajo en las piernas y muy bueno el make-up. Eligió algo que le quedaba bien".

Natalia Franzoni: "No puedo opinar porque la vestí yo y no voy a ser objetiva, ja. Que opine la gente".

Ivana Nadal: "Un 7. Tenía un género y un color que se usa, pero no le favorecía. Le hubiese hecho otra cosa. Es más, no la reconocí".

Julieta Ortega: "Un 9. Divino el color y el corte del vestido. Le quedaba hermoso ese color verde contrastado con la piel".

Eva de Dominici: "Un 6. Me gustó mucho el peinado y el make-up, pero me gustan más los colores neutros, sin tanto dibujo para una fiesta así"

Charlotte Caniggia: "Le pongo un 8, le quedaba bien".

Susana Giménez: "Un 10, la amo. Se puede poner cualquier cosa que con su naturalidad impone lo que quiera. Es humana, sensible y se conecta con la gente".